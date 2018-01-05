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Irak'tan acı haber: 1 şehit

Irak'tan acı haber: 1 şehit.10553
  • Giriş : 05.01.2018 / 21:46:00

TSK tarafından yapılan yazılı açıklamada 1 askerin şehit olduğu öğrenildi.

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Sepet Beşik

Açıklamada şöyle denildi: 

"05 Ocak 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde icra edilen operasyon esnasında kendi tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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