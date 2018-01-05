Irak'tan acı haber: 1 şehit
Açıklamada şöyle denildi:
"05 Ocak 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde icra edilen operasyon esnasında kendi tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
DİĞER HABERLER
Brad Pitt, Sienna Miller tarafından reddedildi
Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, Sienna Miller tarafından reddedildi.
İsrail askerleri 10 Filistinliyi gözaltına alındı
İsrail askerleri, Batı Şeria'da 10 Filistin vatandaşını gözaltına aldı.