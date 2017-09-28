Irak'tan açıklama: İptal edin
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki, IKBY lideri Mesud Barzani'nin düzenlediği bağımsızlık referandumu ile ilgili yaptığı açıklamada oylamanın iptal edilmesini istedi.
Maliki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY yetkililerine çağrımı yineliyorum. Bağımsızlık için girdiğiniz felakate yol açacak yanlış yoldan zaman geçmeden dönün. Türkiye ve İran boykotta ciddidir." ifadelerini kullandı.
Maliki, Kürt liderlere abluka ve ambargoların muhtemel etkileri sebebiyle Kürt halkına merhametli olmaları çağrısında bulundu.
TRT
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