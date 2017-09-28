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Irak'tan açıklama: İptal edin

Irak'tan açıklama: İptal edin.11396
  • Giriş : 28.09.2017 / 20:50:00

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki, referandum ile ilgili açıklama yaptı.

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Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki, IKBY lideri Mesud Barzani'nin düzenlediği bağımsızlık referandumu ile ilgili yaptığı açıklamada oylamanın iptal edilmesini istedi.

Maliki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY yetkililerine  çağrımı yineliyorum. Bağımsızlık için girdiğiniz felakate yol açacak yanlış  yoldan zaman geçmeden dönün. Türkiye ve İran boykotta ciddidir." ifadelerini  kullandı.

Maliki, Kürt liderlere abluka ve ambargoların muhtemel etkileri  sebebiyle Kürt halkına merhametli olmaları çağrısında bulundu.

TRT

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