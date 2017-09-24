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Irak'tan Barzani'ye: Hemen teslim et!

Irak'tan Barzani'ye: Hemen teslim et!.12970
  • Giriş : 24.09.2017 / 21:05:00
  • Güncelleme : 24.09.2017 / 21:30:36

Bağımsızlık referandumu Irak'ta gerilimi iyice yükseltti. Irak hükümeti son çağrısını yaptı.

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Bağımsızlık referandumu konusunda ısrarını sürdüren IKBY'ye Irak hükümetinden çağrı geldi. Irak, IKBY'den tüm sınır kapılarını ve havaalanlarını Bağdat yönetimine teslim etmesi çağrısında bulundu.

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