Irak'tan Barzani'ye: Hemen teslim et!
Bağımsızlık referandumu konusunda ısrarını sürdüren IKBY'ye Irak hükümetinden çağrı geldi. Irak, IKBY'den tüm sınır kapılarını ve havaalanlarını Bağdat yönetimine teslim etmesi çağrısında bulundu.
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