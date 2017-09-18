Irak'tan flaş bağımsızlık referandumu kararı
Irak Federal Mahkemesi, bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı ve referandumun askıya alınması yönünde karar aldıklarını bildirdi.
TRT
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