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Irak'tan flaş bağımsızlık referandumu kararı

Irak'tan flaş bağımsızlık referandumu kararı.17652
  • Giriş : 18.09.2017 / 13:19:00
  • Güncelleme : 18.09.2017 / 14:03:06

Irak Federal Mahkemesi, bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı.

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Irak Federal Mahkemesi, bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı ve referandumun askıya alınması yönünde karar aldıklarını bildirdi.

TRT

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