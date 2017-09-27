Irak'tan İran'a kritik ziyaret
Kuzey Irak'ta IKBY lideri tarafından düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası bölgede gerilim yükseldi. Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, İran'a ziyaret gerçekleştireceği belirlendi.
Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Ganimi, üst düzey askeri heyetle İran'a hareket etti.
Açıklamada, Ganimi'nin askeri iş birliği ve dayanışma çabalarının koordinasyonunu sağlamak için temaslarda bulunacağı kaydedildi.
Irak ordusundan yapılan açıklamada ziyaretin amacı hakkında herhangi bir detay verilmedi ancak ziyaretin Pazartesi günü Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumunun ardından Bağdat yönetiminin atacağı karşı adımlar çerçevesinde gerçekleştiği düşünülüyor.
Türkiye ve İran Kürt bölgesinin Irak'tan ayrılmasına yönelik adımlara karşı çıkarken, Irak ve Türk ordusu da Irak sınırında ortak askeri tatbikat gerçekleştiriyor.
HÜRRİYET
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