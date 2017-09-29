Irak'tan kritik bağımsızlık referandum çıkışı
Iraklı din adamı Ayetullah Sistani, IKBY lideri Mesud Barzani ile ilgili yaptığı açıklamasında Kürt liderlere 'anayasal yola' geri dönmeleri gerektiğini belirtti.
Iraklı din adamı Ayetullah Sistani, yağtığı açıklamada Kuzey Irak Kürt Yönetimi'nin Irak merkezi yönetiminden ayrılmasına karşı olduğunu açıklarken, Kürt liderlere 'anayasal yola' geri dönmeleri gerektiğini söyledi. Irak'ın en önemli Şii lideri Sistani, çok nadir bir şekilde günlük siyasi konularda açıklama yapıyor.
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