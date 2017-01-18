Irak'tan Türkiye'ye DAEŞ uyarısı!
Dünyanın dört bir yanında kanlı eylemler gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ için Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam El-Alevi'den uyarı geldi. Alevi, DEAŞ üyelerinin Türkiye'ye girmiş ve girmekte olduğunu belirtti.
Başbakan Binali Yıldırım’ın Bağdat ziyareti sırasında bir araya gelen Irak ve Türkiye’nin istihbarat şeflerinin DEAŞ’a karşı işbirliği yapmak üzere mutabık kaldığını kaydeden Büyükelçi El-Alevi, Hürriyet’e konuştu. Büyükelçi, söz konusu DEAŞ unsurlarının Musul, Telafer ve bölgedeki diğer şehirlerden geldiklerini ifade ederek, “Bu çok ciddi bir konu, binlerce DEAŞ’lıdan bahsediyoruz” uyarısı yaparak şöyle devam etti: “Evlerini terk etmek zorunda kalan gerçek Irak vatandaşları ile Musul operasyonu nedeniyle bulundukları şehirlerden ayrılmak zorunda kalan DEAŞ unsurlarını ayırt etmek üzere iki tarafın işbirliği yapması, bilgi paylaşmamız önemli. Bu unsurlar hem Türkiye’nin hem de Irak’ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor.”
Irak’ı ziyaret eden Türk heyetinin Erbil temaslarında da konunun gündemde olduğunu anımsatan Büyükelçi, kendisinin de katıldığı ziyarette güvenlik işbirliğinin konuşulduğunu belirtti. Büyükelçi, Musul operasyonu konusunda da şunları söyledi:
“Musul kentine yapılan operasyonun batı kısmı, doğusuna göre daha hızlı ilerleyecek gibi görünüyor. Bu da Musul’da DEAŞ varlığının son bulması demek. Böylece aralarında Sincar’ın da bulunduğu diğer bölgelere ilerleyebiliriz. Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında varılan uzlaşıya göre Irak ordusu ve Peşmerge güçleri, Sincar’ın (PKK’dan) temizlenmesi için ortak operasyon düzenleyecek.”
UZLAŞIDA İSİMLERİN PAYLAŞILMASI DA VAR
Hürriyet'e bilgi veren Türk güvenlik kaynakları da, Bağdat’ta yapılan görüşmelerde, terörle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin arttırılması konusunda mutabık kalındığını, bu uzlaşının terör örgütü üyelerinin isimlerinin paylaşılmasını da kapsadığını ifade etti.
HÜRRİYET
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