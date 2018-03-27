Irak'tan Türkiye'ye saldırı güvencesi
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Başbakan Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin sınırlarından Türkiye'ye saldırı yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.
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