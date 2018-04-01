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Irak ve S.Arabistan arasında 27 yıl sonra ilk!

Irak ve S.Arabistan arasında 27 yıl sonra ilk!.13032
  • Giriş : 01.04.2018 / 08:41:00

27 yıllık aranın ardından Irak'tan Suudi Arabistan'a ilk uçuş gerçekleşti.

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Suudi Arabistan, Irak'ta eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etmesinin ardından 1990 yılında Irak'a uçuşları durdurulmuştu.

27 sene Irak uçağı ilk kez Suudi Arabistan'da ki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na indi.

İlk uçuş Suudi Arabistan'dan ilk uçuş geçen yıl 31 Ekim'de Bağdat Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmıştı.

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