Iraklı modeli işkence yaparak öldürdüler
Bağdat'ta güzel sanatlar eğitimi alan ve Irak'ın Erkek Güzellik Yarışmasının en iddialı isimlerinden olan model Karar Nusri öldürüldü. Nusri'nin dar giyimi ve saç stili bazı çevrelerden tehdit alıyordu.
Nushi'nin uzun süre darp edilip, ardından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Irak'ta düzenlenecek olan erkek güzellik yarışmasının en güçlü adayı olarak gösterilen Nushi'nin hayranları, yakışıklı modelin katillerine karşı öfkelerini sosyal medyadan dile getirdi.
BÜYÜK BİR HAYRAN KİTLESİ VARDI
Uzun süredir sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar sayesinde ülkede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Nushi'nin vucudunda, ağır bıçak yaraları olduğu belirtildi.
HÜRRİYET
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