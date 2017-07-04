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Iraklı modeli işkence yaparak öldürdüler

Iraklı modeli işkence yaparak öldürdüler.22179
  • Giriş : 04.07.2017 / 11:02:00

Iraklı model Karar Nushi, Bağdat'ta işkence yapılarak öldürüldü.

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Bağdat'ta güzel sanatlar eğitimi alan ve Irak'ın Erkek Güzellik Yarışmasının en iddialı isimlerinden olan model Karar Nusri öldürüldü. Nusri'nin dar giyimi ve saç stili bazı çevrelerden tehdit alıyordu.

Nushi'nin uzun süre darp edilip, ardından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Irak'ta düzenlenecek olan erkek güzellik yarışmasının en güçlü adayı olarak gösterilen Nushi'nin hayranları, yakışıklı modelin katillerine karşı öfkelerini sosyal medyadan dile getirdi.

BÜYÜK BİR HAYRAN KİTLESİ VARDI

Uzun süredir sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar sayesinde ülkede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Nushi'nin vucudunda, ağır bıçak yaraları olduğu belirtildi.

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