İran 18 tarım ürününün ihracatını yasakladı
İran Gümrük Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Başta uni buğday, mısır ve arpa olmak üzere 18 tarım ürününün ihracatınının yasakladığı duyuruldu.
İran Gümrük Müdürü Ali Ekber Şademani, söz konusu yasağın ülke genelinde bulunan tüm gümrüklerde uygulanacağını belirtti.
İhracat yasağının gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.
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