Facebook Twitter Rss

İran'a sert çıktı: Haritadan silinirsiniz!

İran'a sert çıktı: Haritadan silinirsiniz!.12501
  • Giriş : 30.12.2016 / 15:49:00

Azerbaycan'dan içişlerine karıştığı iddia edilen İran'a sert bir tepki geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Dünya kaynıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında yaşanan diplomat krizine Azerbaycan-İran gerilimi de eklendi.

Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını vurgulayan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, ülkesine hücum edilmesi halinde İran'ın haritadan silineceğini söyledi.

Azeri Apa Haber Ajansı'nın haberine göre, Milletvekili Kudret Həsənquliyev Azerbaycan Milli Meclisi'nin bugün yapılan oturumunda İsrail Başbakanı'nın Bakü'ye seferinden sonra İran'ın Azerbaycan'a karşı sergilediği tehditkar açıklamaların cevapsız kalmaması gerektiğini söyledi.  Hesenguliyev, İran Savunma Bakanı'nın "Azerbaycan'ın İsrail'le yaklaşmasına tahammül edemeyiz''açıklamasına karşın, İran'ın Azerbaycan'a karşı daha da sertleşmesinin büyük sorunlara yol açacağını söyledi.

Hesenguliyev, İran'nın Azerbaycan'a hücum etmesi durumunda, İran'nın haritadan silineceğini ve yerinde 5 devlet oluşacağını söyledi. Milletvekilinin açıklamasının ardından, Azerbaycan Meclis başkanı Oktay Esedov, İran'in hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını vurgulayarak: "İran Cumhurbaşkanı da Ermenistan'ı ziyaret etti, biz onlara karşı bildiri verdik mi? Onun için herkes birbirine karşılıklı saygı göstermelidir "dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

ABD olan biteni İncirlik'ten izliyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

33 Rus diplomat Amerika'dan ayrıldı

33 Rus diplomat Amerika'dan ayrıldı

Amerika'nın verdiği çarpıcı karar sonrası 33 Rus diplamat ülkeden ayrıldı.

Muhaliflerden Rusya'ya Esad için çağrı

Muhaliflerden Rusya'ya Esad için çağrı

Suriye'de işler yine karışıyor. Muhaliflerle Esad yine ters düştü.

 

Obama'ya inat Trump'tan Putin'e övgü

Obama'ya inat Trump'tan Putin'e övgü

Donald Trump ABD-Rusya ilişkilerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya: Obama'yı kamçılasanız ne olur!

Rusya: Obama'yı kamçılasanız ne olur!

Zaharova, Amerika Devlet Başkanı Obama ile alenen dalga geçti.

 

Musul'un semti DAEŞ'ten temizlendi!

Musul'un semti DAEŞ'ten temizlendi!

Musul'da Irak güçlerinin ilerleyişi devam ediyor. Kentin 3 semti geri alındı.

Şok! Endonezya 6.2 şiddetinde sallandı

Şok! Endonezya 6.2 şiddetinde sallandı

Deprem bölgesi Endonezya'da büyük bir deprem meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya