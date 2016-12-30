İran'a sert çıktı: Haritadan silinirsiniz!
Dünya kaynıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında yaşanan diplomat krizine Azerbaycan-İran gerilimi de eklendi.
Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını vurgulayan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, ülkesine hücum edilmesi halinde İran'ın haritadan silineceğini söyledi.
Azeri Apa Haber Ajansı'nın haberine göre, Milletvekili Kudret Həsənquliyev Azerbaycan Milli Meclisi'nin bugün yapılan oturumunda İsrail Başbakanı'nın Bakü'ye seferinden sonra İran'ın Azerbaycan'a karşı sergilediği tehditkar açıklamaların cevapsız kalmaması gerektiğini söyledi. Hesenguliyev, İran Savunma Bakanı'nın "Azerbaycan'ın İsrail'le yaklaşmasına tahammül edemeyiz''açıklamasına karşın, İran'ın Azerbaycan'a karşı daha da sertleşmesinin büyük sorunlara yol açacağını söyledi.
Hesenguliyev, İran'nın Azerbaycan'a hücum etmesi durumunda, İran'nın haritadan silineceğini ve yerinde 5 devlet oluşacağını söyledi. Milletvekilinin açıklamasının ardından, Azerbaycan Meclis başkanı Oktay Esedov, İran'in hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını vurgulayarak: "İran Cumhurbaşkanı da Ermenistan'ı ziyaret etti, biz onlara karşı bildiri verdik mi? Onun için herkes birbirine karşılıklı saygı göstermelidir "dedi.
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