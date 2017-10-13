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İran: ABD çekilirse nükleer anlaşma biter

İran: ABD çekilirse nükleer anlaşma biter.21848
  • Giriş : 13.10.2017 / 11:56:00

İran'dan Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili kritik açıklama geldi.

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İran Meclis Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda nükleer anlaşmanın sona ereceğini belirtti.

ABD’nin nükleer anlaşma konusundaki tavrının “küresel kaos”a neden olacağını söyleyen Meclis Başkanı, Rusya’nın bu konuda olumlu rol oynamasını beklediklerini belirtti.

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