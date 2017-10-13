İran: ABD çekilirse nükleer anlaşma biter
İran Meclis Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda nükleer anlaşmanın sona ereceğini belirtti.
ABD’nin nükleer anlaşma konusundaki tavrının “küresel kaos”a neden olacağını söyleyen Meclis Başkanı, Rusya’nın bu konuda olumlu rol oynamasını beklediklerini belirtti.
HÜRRİYET
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