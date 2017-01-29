İran, ABD'lilere kapıları kapattı
Trump'ın İranlıları ABD'ye almayan kararnameyi onaylamadı üzerine İran'dan da benzer bir uygulama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'li vatandaşların bugünden itibaren ülkeye giremeyeceğini açıkladı.
İran'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İran, vatandaşlarının haklarını korumak için ABD'nin İran vatandaşlarına yönelik hakaret içerikli sınırlamaları kaldırılana kadar mütekabiliyet esasına göre hareket edecektir. ABD'nin Müslümanların bu ülkeye seyahatlerini kısıtlama kararı üç aylık geçici bir süre için geçerli olsa da İslam ülkelerine özellikle de İran halkına bir hakarettir. ABD yönetiminin kararı her ne kadar terörle mücadele ve Amerikan halkının güvenliğini sağlama iddialarına dayandırılsa da aşırılık yanlıları ve onların destekçilerine büyük bir 'hediye' olarak tarihe geçecektir."
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