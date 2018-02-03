İran: ABD'yi Suriye'den tokatla çıkarırız
İran'ın ruhani lideri Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki askeri varlığını eleştirerek 'ABD, ya kendi istediğiyle buradan çıkar ya da tokatla çıkarırız' ifadesini kullandı.
İran'ın en büyük ikinci kenti Meşhet'te, Filistin İntifadasını Destek adlı konferansta konuşan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "ABD'nin Suriye'yi bölmeye çalıştığını ancak bunu başaramayacağını" ifade etti.
Velayeti, "ABD, Irak'ı bölemediği gibi, Suriye'yi de bölemeyecek. Fırat'ın doğusuna yerleşen ABD, er geç buradan çıkmalı, ya kendi çıkar veya ensesine aldığı tokatla buradan çıkarırız" dedi.
ABD'nin terör örgütü DAEŞ'i Afganistan topraklarına yerleştirmeye çalıştığını ileri süren Velayeti, "DAEŞ'in Afganistan'a yerleşmesine göz yumarsak, 900 kilometrelik sınır hattımız tehlikeye girmiş olur, buna izin vermeyiz" dedi.
Suudi Arabistan'ın Yemen'deki varlığına da değinen İranlı yetkili, "Arabistan daha fazla Yemen'de kalmaya devam ederse, orası onlar için bir Vietnam'a dönüşür" diye konuştu.
NTV
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