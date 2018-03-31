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İran-Arabistan gerilimi tırmanıyor

İran-Arabistan gerilimi tırmanıyor.14698
  • Giriş : 31.03.2018 / 17:20:00

İran ile Suudi Arabistan arasında patlak veren gerilim tırmanıyor.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bib Selman'ın ülkesine yönelik sözlerini sert bir dille eleştirdi. Selman '10-15 yıl iran'la savaşacağız' sözlerini sarfetmişti.

Kasımi yaptığı açıklamada, ‘’Bu kibirli çiğ yeni yetme ya savaşın ne olduğunu bilememekte, ya tarih okumamış veya kendinden büyük biriyle sohbet etmemiştir’’ dedi.

Kasımi, Suudi Veliahtı'nın sarf ettiği sözler için 'küstahça ve anlamsız' nitelendirmesinde bulundu.

İran’ın tanınmış şairi Saadi Şirazi’nin ‘’Bir şahinle savaşmak isteyen sinek kendi sonunu istemekte’’ şiirini hatırlatarak, Suudi hanedanlığının Farsça tercümanlarından dikkatli bir şekilde bu şiiri kendisine çevirmelerini istedi.

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