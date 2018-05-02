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İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı.19478
  • Giriş : 02.05.2018 / 09:18:00

İran'ın güneybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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İran sallandı. Ülkenin güneybatısında bulunan Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem korku dolu anlar yaşattı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkez  üssü Siseht kenti olan depremin yerel saatle 08.38'de gerçekleştiği ve yerin 8  kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

   Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama  yapılmadı.

TRT

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