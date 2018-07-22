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İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı.19030
  • Giriş : 22.07.2018 / 10:25:00

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydan geldiği öğrenildi.

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Büyüyen Beşik

İran fena sallandı. Ülkenin güneyinde bulunan fayın hareketlenmesiyle 5,4 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Sarsıntıda hayatını kaybeden ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünü 5.7 olarak veriyor.

Yerel saatle 09.37'de gerçekleşen sarsıntı, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Geniş bir alanda hissedilen depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmış değil.

Birçok arama kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi.

İran'ın güneyini boydan boya kat eden fay hattı, Türkiye topraklarına kadar ulaşıyor.

İran-Irak sınırında geçen yıl meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde, 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

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