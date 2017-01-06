Facebook Twitter Rss

İran'da 5.2 şiddetinde deprem: 4 kişi öldü

İran'da 5.2 şiddetinde deprem: 4 kişi öldü.21681
  • Giriş : 06.01.2017 / 12:07:00

İran'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İran beşik gibi sallandı. Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti.

Deprem ile ilgili bilgi Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi tarafından açıklandı.

Yetkililer deprem sonucu çöken bir evin enkazından 4 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Ölen kişilerin yabancı uyruklu Afgan vatandaşı oldukları kaydedildi. Olayda en az 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Depremin meydana geldiği Honc, İran'ın güneyinde Basra Körfezi yakınlarında yer alıyor. 

2017'de elektrik ve doğalgaza zam yok

İzmir saldırısı ile ilgili 18 gözaltı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şengal Kaymakamı konuştu: PKK çekilecek!

Şengal Kaymakamı konuştu: PKK çekilecek!

Şengal Kaymakamı, PKK'nın Şengal'deki varlığına ilişkin konuştu.

Putin talimat verdi! Geri çekiliyor!

Putin talimat verdi! Geri çekiliyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ile ilgili önemli bir karar aldı.

 

Ateşkes sonrası 2 bin Suriyeli aile döndü

Ateşkes sonrası 2 bin Suriyeli aile döndü

Ateşkesin ilan edilmesi sonrası 2 bin 200 aile ülkesine geri döndü.

İnsan vücudunda yeni bir organ bulundu

İnsan vücudunda yeni bir organ bulundu

Yapılan araştırmalar sonucu insan vücudunda yeni bir organ bulunduğu öğrenildi.

 

Yaşlı DEAŞ'çı katliamın işareti mi?

Yaşlı DEAŞ'çı katliamın işareti mi?

İngiliz gazetesinden İstanbul'da yaşanan katliama dair ilginç bir tespit geldi.

DEAŞ'ın saldırı şekli değişti!

DEAŞ'ın saldırı şekli değişti!

Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın saldırı taktiklerini değiştirdiği öne sürüldü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya