İran'da 5.2 şiddetinde deprem: 4 kişi öldü
İran beşik gibi sallandı. Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti.
Deprem ile ilgili bilgi Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi tarafından açıklandı.
Yetkililer deprem sonucu çöken bir evin enkazından 4 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Ölen kişilerin yabancı uyruklu Afgan vatandaşı oldukları kaydedildi. Olayda en az 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Depremin meydana geldiği Honc, İran'ın güneyinde Basra Körfezi yakınlarında yer alıyor.
DİĞER HABERLER
Şengal Kaymakamı konuştu: PKK çekilecek!
Şengal Kaymakamı, PKK'nın Şengal'deki varlığına ilişkin konuştu.
Putin talimat verdi! Geri çekiliyor!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ile ilgili önemli bir karar aldı.
Ateşkes sonrası 2 bin Suriyeli aile döndü
Ateşkesin ilan edilmesi sonrası 2 bin 200 aile ülkesine geri döndü.
İnsan vücudunda yeni bir organ bulundu
Yapılan araştırmalar sonucu insan vücudunda yeni bir organ bulunduğu öğrenildi.
Yaşlı DEAŞ'çı katliamın işareti mi?
İngiliz gazetesinden İstanbul'da yaşanan katliama dair ilginç bir tespit geldi.
DEAŞ'ın saldırı şekli değişti!
Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın saldırı taktiklerini değiştirdiği öne sürüldü.