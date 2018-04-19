İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem yaşandı
İran'ın Bandar Buşher bölgesinde 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybına dair henüz bir bilgi gelmezken, bölgede büyük panik yaşandığı öğrenildi.
TRT
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