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İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem yaşandı

İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.19030
  • Giriş : 19.04.2018 / 12:02:00

İran'ın Bandar Buşher bölgesinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İran'ın Bandar Buşher bölgesinde 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybına dair henüz bir bilgi gelmezken, bölgede büyük panik yaşandığı öğrenildi.

TRT

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