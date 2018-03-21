İran'da 5 büyüklüğünde deprem yaşandı
İran yine sallandı. Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybına dair henüz bir bilgi alınamazken, konuya ilişkin ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden açıklama geldi.
Merkez üssü Hürmüzgan'a bağlı Taht kasabası olan sarsıntının büyüklüğünü, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 4.7 olarak verdi.
TRT
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