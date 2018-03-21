Facebook Twitter Rss

İran'da 5 büyüklüğünde deprem yaşandı

İran'da 5 büyüklüğünde deprem yaşandı.19030
  • Giriş : 21.03.2018 / 16:38:00

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İran yine sallandı. Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybına dair henüz bir bilgi alınamazken, konuya ilişkin ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden açıklama geldi.

Merkez üssü Hürmüzgan'a bağlı Taht kasabası olan sarsıntının büyüklüğünü, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 4.7 olarak verdi.

TRT

16 astsubaya FETÖ gözaltısı

Esad, okul çıkışı öğrencileri hedef aldı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Esad, okul çıkışı öğrencileri hedef aldı!

Esad, okul çıkışı öğrencileri hedef aldı!

Suriye Devlet Başkanı Esad, okul çıkışı öğrencileri hedef aldı.

Nevruz kutlamalarında patlama: 26 ölü

Nevruz kutlamalarında patlama: 26 ölü

Afganistan'da Nevruz kutlamalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

 

BM, skandalın arkasında!

BM, skandalın arkasında!

Birleşmiş Milletler, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Hüseyin tarafından yapılan açıklamaların

Trump için Suudlar büyük müşteri

Trump için Suudlar büyük müşteri

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın kendileri için "büyük bir müşteri" olduğunu söyledi.

 

ABD'den 'Afrin' çıkışı

ABD'den 'Afrin' çıkışı

ABD'den yapılan açıklamada Afrin operasyonu ile tepkilere neden olacak cümleler kullanıldı.

Dünyaca ünlü sirkte korkunç ölüm!

Dünyaca ünlü sirkte korkunç ölüm!

Dünyaca ünlü Cirque du Soleil'in gösterisinde korkunç bir olay yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya