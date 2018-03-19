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İran'da 5 şiddetinde deprem meydana geldi

İran'da 5 şiddetinde deprem meydana geldi.19030
  • Giriş : 19.03.2018 / 09:05:00

İran'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

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İran sallandı. Buşehr eyaletine bağlı Gonaveh ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybına dair henüz bilgi verilmezken, sarsıntının şiddetine ilişkin ayrıntılı açıklama geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Gonaveh ilçesi olan  depremin yerel saatle 08.00'de, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiğini  açıkladı.

TRT

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