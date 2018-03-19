İran'da 5 şiddetinde deprem meydana geldi
İran sallandı. Buşehr eyaletine bağlı Gonaveh ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybına dair henüz bilgi verilmezken, sarsıntının şiddetine ilişkin ayrıntılı açıklama geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Gonaveh ilçesi olan depremin yerel saatle 08.00'de, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
TRT
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