İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem yaşandı
İran yine sallandı. Ülkede 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken konuya ilişkin Amerikan Jeoloji Araştırma Merkezi'nden açıklama geldi.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü ülkenin orta kesimindeki Kerman şehrine 56 kilometre mesafede. USGS, sarsıntının büyüklüğünü 5.9 olarak veriyor. deprem yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.
HÜRRİYET
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