İran'da çığ faciası: Ölenler ve kaybolanlar var
İran'ın Batı Azerbaycam eyaletinde çığ faciası yaşandı. Çığ düşmesi sonucu bölgede bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.
İranlı Öğrenciler ajansı İSNA'ya konuşan Batı Azerbaycan Eyaleti Acil Kurtarma Sorumlusu Bakır Behrami, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt ilçesinin Biyuran köyünde çığ düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin kayıp olduğunu söyledi.
Behrami, çığ altında kalan 15 kişiden 9'unun da yaralandığını belirtti.
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