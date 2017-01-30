Facebook Twitter Rss

İran'da çığ faciası: Ölenler ve kaybolanlar var

İran'da çığ faciası: Ölenler ve kaybolanlar var.27573
  • Giriş : 30.01.2017 / 08:31:00

İran'da bulunan Batı Azerbaycan eyaletinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İran'ın Batı Azerbaycam eyaletinde çığ faciası yaşandı. Çığ düşmesi sonucu bölgede bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.

İranlı Öğrenciler ajansı İSNA'ya konuşan Batı Azerbaycan Eyaleti Acil Kurtarma Sorumlusu Bakır Behrami, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt ilçesinin Biyuran köyünde çığ düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Behrami, çığ altında kalan 15 kişiden 9'unun da yaralandığını belirtti.

İstanbul'a deniz itfaiyesi filosu

PKK bombayla markete saldırdı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Irak Hükümeti'nden Trump'a misilleme

Irak Hükümeti'nden Trump'a misilleme

ABD Başkanı Trump'ın 90 gün boyunca, yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamasın

İsveç, Trump kararnamesi için açıklama bekliyor

İsveç, Trump kararnamesi için açıklama bekliyor

İsveç Dışişleri Bakanlığı, mülteci karanamesine açıklık getirmesi için ABD’nin Stockholm Maslahatgüz

 

El Bab'da flaş gelişmeler

El Bab'da flaş gelişmeler

TSK'nın Suriye'deki başarılı operasyonları sonuç vermeye devam ediyor.

Yunanistan, darbecileri neden vermedi?

Yunanistan, darbecileri neden vermedi?

Yunanistan, darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesine neden karşı çıkıyor.

 

İngiltere Başbakanı May, Ankara'ya geldi

İngiltere Başbakanı May, Ankara'ya geldi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Sisi de İsrail'i uyardı

Sisi de İsrail'i uyardı

Kudüs tartışmasına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi de katıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya