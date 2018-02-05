İran'da Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne saldırı!
İran'da Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne girmeye çalışan şahıs vurularak yakalandı. Konuya ilişkin Tahran Vali Yardımcısı Muhsin Hamedani'den açıklama geldi.
Fars haber ajansının haberine göre, Tahran Vali Yardımcısı Muhsin Hamedani, "Bu kişinin kimliğini ve hareketinin nedenini araştırıyoruz" dedi.
TRT
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