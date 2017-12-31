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İran'da geçici olarak sosyal medya engellendi

İran'da geçici olarak sosyal medya engellendi.12927
  • Giriş : 31.12.2017 / 17:18:00

İran'da sosyal medyanın geçici bir süreliğine engellendiği açıklandı.

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Sepet Beşik

İran tarafından uygulanan engellemenin barışı korumak için olduğu vurgulandı.

İran yetkilileri, ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestoların devam etmesi halinde, protestocuların "demir yumrukla" karşılaşacakları ve "yaptıklarının bedelini ödeyecekleri" uyarısı yaptıktan hemen sonra, sosyal medyada kısıtlamaya gitti.

İran devlet televizyonuna göre, yetkililer protesto gösterileri arasında 'barışın korunması' için geçici olarak Instagram ve mesajlaşma uygulaması Telegram'ı engelledi.

HABERTURK

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