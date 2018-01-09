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İran'da gözaltına alınanların sayısı açıklandı

İran'da gözaltına alınanların sayısı açıklandı.38807
  • Giriş : 09.01.2018 / 12:44:00

İran'da başlayan olaylarda gözaltına alınanların sayısı açıklandı.

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Büyüyen Beşik

İran'da zam ve hayat pahalılığı nedeniyle sokaklara dökülenler ve birçok kentte başlatılan gösterilere katılanlar arasından 3 bin 700 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

28 Aralık’ta İran’ın en büyük ikinci kenti Meşhed’de başlayan gösteriler, pek çok kent ve kasabaya yayıldı. Bu gösteriler, 2009’daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki protestoların ardından en kuvvetli tepki oldu.

Gıda fiyatlarındaki artışla başlayan şikâyetler, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ülkenin ruhani lideri Ayetullah Hamaney’in hedef alınmasına kadar uzandı.

10 günü aşkın süren protestolarda en az 21 kişi öldürüldü.

Son günlerde gösterilere katılımların azalmasıyla birlikte, İranlı yetkililer “Fitne bitti, dış güçler yenildi” mesajlarını artırdı.

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