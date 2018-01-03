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İran'da istihbaratçılar öldürüldü

İran'da istihbaratçılar öldürüldü.15388
  • Giriş : 03.01.2018 / 21:57:00

İran'daki olaylarda 3 istihbaratçının öldürüldüğü öğrenildi. Olay, ülkede büyük yankı uyandırdı.

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Sepet Beşik

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr kenti kırsalında bugün çıkan çatışmada üç askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haberde ölen kişiler için " adsız askerler " ifadesi kullanıldı. Söz konusu ifade İran’da ağırlıklı olarak istihbarat üyeleri için kullanılır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, saldırganlarla ilgi arama operasyonu başlatıldığı bildirildi.

Saldırı olayının, ülkede perşembe gününden itibaren başlayan protesto gösterileri ile alakalı olup olmadığı bilinmiyor.

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