Facebook Twitter Rss

İran'da kömür madeninde patlama yaşandı

İran'da kömür madeninde patlama yaşandı.19722
  • Giriş : 03.05.2017 / 15:50:00
  • Güncelleme : 03.05.2017 / 15:49:09

İran'da kömür madeninde büyük bir patlama gerçekleşti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İran'da kömür madeninde büyük bir patlama gerçekleşti. 50'den fazla madenci mahsur kaldı.

CHP'den o vekil için flaş karar

Ronaldo'nun satılmasına karar verildi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

3 ülke, Türkiye'ye karşı birleşti

3 ülke, Türkiye'ye karşı birleşti

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Suriye, Türkiye'ye karşı birleşti.

Yunanistan darbeciler için kararını verdi

Yunanistan darbeciler için kararını verdi

Yunanistan, 15 Temmuz'da ülkesine kaçan darbecileri iade edecek mi?

 

NATO konvoyuna saldırı

NATO konvoyuna saldırı

Kabil'de NATO konvoyuna bombalı bir saldırı düzenlendi.

Flaş Trump ile Putin görüşmesi!

Flaş Trump ile Putin görüşmesi!

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında flaş bir görüşme gerçekleşti.

 

Dünyaca ünlü dağcı Everest'te can verdi

Dünyaca ünlü dağcı Everest'te can verdi

Dünyaca ünlü dağccı Ueli Steck Everest'ta rekor denemesinde yaşamını yitirdi.

Angela Merkel'den çağrı geldi: Durdurun!

Angela Merkel'den çağrı geldi: Durdurun!

Almanya Başbakanı Merkel, Yemen konusunda çağrı yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya