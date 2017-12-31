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İran'da korkulan başa geldi!

İran'da korkulan başa geldi!.38807
  • Giriş : 31.12.2017 / 11:06:00

İran'daki olaylarda 2 gösterinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İran suçu "ajanlara" attı.

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İran'daki olaylar giderek tırmanırken çıkan olaylarda 2 kişinin ölmesi ülkede infaele yol açtı. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre polis eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Meşhed’deki olaylarda 50 kişi gözaltına alındı. Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Meşhed’in ardından Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum kentlerine de yayılan protestolar, önceki gün etkisini başkent Tahran’ın sokaklarında da gösterdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Darud kentinde düzenlenen gösterilerde, iki eylemcinin hayatını keybettiğini duyurdu.

Devlet televizyonuna konuşan İranlı bir yetkili ise hayatını kaybedenlerin İran polisi tarafından değil 'yabancı ajanlar' tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 

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