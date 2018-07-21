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İran'da saldırı: 11 asker hayatını kaybetti

İran'da saldırı: 11 asker hayatını kaybetti.9291
  • Giriş : 21.07.2018 / 12:57:00

İran'ın Merivan kırsalında güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi.

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Sepet Beşik

İran'ın Merivan kırsalında güvenlik güçlerine saldırı düzenlenen saldırıda 11 asker hayatını kaybettiği 8 askerin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İranlı yetkililer, "Terörist grubun kimliği henüz belli değil. Hiçbir grup ya da örgüt bu saldırıyı üstlenmedi" açıklamasını yaptı.

İran'ın batısında Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kenti, Ordu birlikleri ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.

NTV

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