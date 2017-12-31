İran'da sular durulmuyor
İran'da sokaklar karışık. İranlılar, rejime karşı başkaldırdı. Binlerce kişi sokaklarda eylem yapıyor. Bazı göstericiler devlet kurumlarına kadar girerek sansasyonel eylemler peşinde.
İran'da ekonomik kriz için devam eden protesto gösterileri hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. İran’ın Meşhed kentinde hayat pahalılığı, kötü yaşam şartları ve yolsuzluğa karşı geçen perşembe günü başlayan eylemler ülkenin diğer kentlerine de yayılmaya başladı. Meşhed, Kirmanşah, Kum, Reşt, Nişabur ve Tebriz kentlerinde binlerce kişi sokaklara çıtı. Göstericiler, "Suriye'yi bırak, halkına çare bul", "Korkmayın, hepimiz birlikteyiz" ve "Mollalar ülkeyi bıraksın" sloganları attı. Gösterilerde ülke savaş alanına döndü.
GECE VALİLİK BİNASINI ELE GEÇİRDİLER
Göstericiler dün gece Arak Valiliğini ele geçirdi. Ayrıca göstericiler Hüramabad şehrinde belediye binasını yaktı.
İNTERNET KESİLDİ
Ülke genelinde internet bağlantısının rejim güçlerince kesildiği belirtiliyor.
TÜRKİYE
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