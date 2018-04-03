Facebook Twitter Rss

İran'da yangın: 11 kişi hayatını kaybetti

İran'da yangın: 11 kişi hayatını kaybetti.17070
  • Giriş : 03.04.2018 / 11:06:00

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde büyük bir yangın çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde bir kahvehanede çıkan yangında 11 kişi yaşamını yitirirken 13 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sabaha karşı çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çabası sonucu 6 kişinin yangından kurtarıldığı ifade edildi.

Olayla ilgili basına bilgi veren Huzistan Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Kasımpur, olayda şüpheli olarak değerlendirilen bir kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.

Kundaklama ihtimalinin araştırıldığını belirten Kasımpur, "Dört saatten kısa bir sürede olayın baş şüphelisi gözaltına alındı. Polis şu anda olayı tüm boyutlarıyla inceleyerek hadisenin ana nedenini belirlemeye çalışıyor." dedi.

İran'ın güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaleti, geçen hafta devlet televizyonunda ülkedeki Araplara yönelik "ayrımcı ve ırkçı" içerikli bir program yayınlandığı gerekçesiyle düzenlenen protestolara sahne olmuştu.

SABAH

Amerika 2 bin asker gönderiyor

Eskişehirspor'da bomba Yılmaz Vural iddiası!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Amerika 2 bin asker gönderiyor

Amerika 2 bin asker gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'ye 2 bin asker gönderiyor.

Rusya'dan ABD'ye: Sözünü tut çekil!

Rusya'dan ABD'ye: Sözünü tut çekil!

Rusya'dan Suriye ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrı yapıldı.

 

ABD bayrağı böyle indirildi!

ABD bayrağı böyle indirildi!

Rusya'nın kapatma kararı almasının ardından ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'ndaki bayrak indi

Belçika Prensi isyan etti: Bedel ödüyorum

Belçika Prensi isyan etti: Bedel ödüyorum

Belçika Prensi Laurent'in maaşı, hükümetten izin almadan Çin Büyükelçiliği'ndeki bir davete katıldığ

 

Netanyahu'dan bir skandal daha!

Netanyahu'dan bir skandal daha!

İsrail Başbakanı Netanyahu, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Cerablus'ta halk Türk bayrağı açtı

Cerablus'ta halk Türk bayrağı açtı

Cerablus'ta halk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak için Türk bayrağı açtı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya