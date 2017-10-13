İran'dan ABD'nin kararına ilk tepki
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Trump'ın sözleri İran'a resmen lanet okumaktır, İran Ulusuna yönelik temelsiz suçlamalardır" dedi.
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