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İran'dan ABD'nin kararına ilk tepki

İran'dan ABD'nin kararına ilk tepki.15479
  • Giriş : 13.10.2017 / 21:46:00

İran, Trump tarafından açıklanan karara çok sert tepkiler gösterdi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Trump'ın sözleri İran'a resmen lanet okumaktır, İran Ulusuna yönelik temelsiz suçlamalardır" dedi.

ABD'den İran'a soğuk duş!

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