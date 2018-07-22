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İran'dan ABD'ye: Aslanın kuyruğuyla oynama

İran'dan ABD'ye: Aslanın kuyruğuyla oynama.17779
  • Giriş : 22.07.2018 / 12:12:00

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı ve Trump'ın aslanın kuyruğuyla oynadığını söylerek tehdit etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Amerika şunu bilmeli ki, İran'la savaş bütün savaşların anasıdır. Sayın Trump, aslanın kuyruğuyla oynama, sadece pişman olursun" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da ülkesinin büyükelçileri ve misyon  temsilcilerine hitap ettiği konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump ve genel olarak  Washington yönetiminin İran politikasını eleştirdi.

Beyaz Saray'ın hiçbir dönemde bu düzeyde uluslararası hukuk, İslam ve  Filistin karşıtlığı yapmadığını belirten Ruhani, "ABD'nin İran'a yönelik asıl  siyaseti yaptırımlarla zayıflatmak, yıkmak ve bölmekten ibarettir." dedi. Ruhani ayrıca, "Amerika şunu bilmeli ki, İran'la savaş bütün savaşların anasıdır. Sayın Trump, aslanın kuyruğuyla oynama, sadece pişman olursun" ifadesini kullandı.

İran halkının, ülke güvenliği ve çıkarları aleyhine kışkırtmalara  boyun eğmeyeceğini dile getiren Ruhani, "ABD'nin son komplosu İran halkını  yormaktır. Eğer Trump gibi yalancı zorbaya teslim olursak İran'ı  yağmalayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın stratejik derinliğinin doğudan Hint alt kıtası, batıdan  Akdeniz, güneyde Kızıldeniz'e ve kuzeyde Kafkasya'ya uzandığını söyleyen Ruhani,  "Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez.  Birçok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir." diye konuştu.

"SUUDİ ARABİSTAN'LA İLİŞKİLERİMİZİ DÜZELTMEK İSTİYORUZ"

Ruhani, İran'ın komşularıyla ilişkilerini geliştirmek istediğini  belirterek şunları söyledi:

"En iyi ilişkileri komşularımızla kurmak istiyoruz. Yeni şartlar  içinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le ilişkilerimizi  düzeltmek istiyoruz. İki yolumuz var. Ya teslim olacağız ya direneceğiz. Bu gün  ABD ile diyalog kurmak, teslim olmak ve İran'ın kazanımlarını kaybetmesi  demektir."

TRT

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