İran'dan ABD'ye flaş çağrı: Yapmayın!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donal Trump'ın Meksika sınırına duvar örmek ve sığınmacıların ülkeye girişini durdurmak için imzaladığı karara İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani sert tepki gösterdi.,
Başkent Tahran'daki bir turizm etkinliğinde konuşan Ruhani, "Berlin Duvarı'nın yıllar önce yıkıldığını unuttular. Uluslar arasında duvarlar varsa bile, bunların hepsi ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.
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