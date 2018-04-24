İran'dan ABD'ye tehdit: Şiddetli sonuçları olur
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'ne nükleer anlşam üzerinden sert tepki gösterdi. Ruhani, ABD'nin 'şiddetli sonuçlarla' yüzleşmek zorunda kalacağını belirtti.
DİĞER HABERLER
Rusya: ABD terör güçlerini kullanıyor!
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Suudi Arabistan düğünü vurdu: 20 kişi öldü
Suudi Arabistan'ın Yemen'in kuzeyinde hava saldırısı gerçekleşti.
Kuzey Kore'de korkunç kaza: 36 kişi öldü
Kuzey Kore'de çok sayıda turistin içinde bulunduğu otobüs kaza yaptı.
Şili'de patlama: 3 kişi öldü, 50 yaralı var
Şili'de bir hastanede meydana gelen patlama korku dolu anlar yaşattı.
Arabistan'da neler oluyor?
Suudi Arabistan'da Kraliyet Sarayı'ndan gelen silah sesleri ülkede panik yarattı.