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İran'dan ABD'ye tehdit: Şiddetli sonuçları olur

İran'dan ABD'ye tehdit: Şiddetli sonuçları olur.17779
  • Giriş : 24.04.2018 / 11:12:00
  • Güncelleme : 24.04.2018 / 12:32:27

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'ye sert tepki gösterdi.

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Büyüyen Beşik

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'ne nükleer anlşam üzerinden sert tepki gösterdi. Ruhani, ABD'nin 'şiddetli sonuçlarla' yüzleşmek zorunda kalacağını belirtti.

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