İran'dan açıklama geldi: ABD izole edildi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sık sık ters düştükleri Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili açıklama yaptı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın uluslarası toplumdan izole edildiğini söyledi.
Başkent Tahran'da yasama, yürütme ve yargı başkanlarının bir araya geldiği toplantının sonunda yaptığı açıklamada Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ruhani, "ABD bugün İran'a yönelik yaptırımlar konusunda her zamankinden daha fazla izole edildi. Amerika’nın yasa dışı eylemleri kendi müttefikleri arasında dahi kabul görmedi." ifadelerini kullandı.
ABD'nin yaptırımları konusunda Çin, Rusya, Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerle görüşmeler yapıldığını aktaran Ruhani, bu ülkelerin ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarını onaylamadıklarını dile getirdi.
MİLLİYET
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