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İran'dan açıklama geldi: Çekilebiliriz!

İran'dan açıklama geldi: Çekilebiliriz!.17779
  • Giriş : 13.06.2018 / 13:18:00

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Suriye ile ilgili açıklama geldi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin Suriye politikası hakkında konuştu ve Suriye'de 'terör' bittiği zaman Şam yönetiminin yabancı güçlere ihtiyaç duymayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'de "terörizmin köklerinin bir an önce kazınmasını umduğunu" ve böylece bu ülkede yabancı güçlere ihtiyaç kalmayacağını söyledi.

Salı akşamı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Ruhani, Suriye'de yabancı güçlere artık ihtiyacın kalmayacağını belirtmesiyle İranlı güçlerin de ülkeden çekilebileceğinin işaretini vermiş oldu.

Benzer bir şekilde geçen ay Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelen Rus lider Vladimir Putin de, Esad güçlerinin son dönemlerdeki kazanımlarıyla birlikte ülkedeki tüm yabancı güçlerin çekilmesini önermişti.

Suriye rejimine destek veren yabancı güçlere mensup bir kumandan Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun ülkenin güneyindeki İsrail ve Ürdün sınırında muhaliflere karşı operasyon hazırlığında olduğunu söyledi.

Bu operasyon için hazırlıkların tamamlandığını söyleyen askeri yetkili, öncesinde rejim güçlerinin Süveyde kenti yakınlarındaki IŞİD unsurları ile mücadeleyi tamamlayacağını kaydetti.

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