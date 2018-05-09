İran'dan açıklama: Trump sen hata yaptın
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesine İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den açıklama geldi. Hamaney, Trump'a 'Trump sen hata yaptın' sözleriyle seslendi.
Hamaney, "Trump sen hata yaptın. Trump'ın konuşmasında 10'dan fazla yalan vardı. Konuşması aptalca ve üstünkörüydü" dedi.
NTV
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