İran'dan Amerika'ya çok sert tepki!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşik Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin İran'ın Yemen'deki Husi milislerine silah vererek Birleşmiş Milletleri'nin kararını ihlal ettiği iddiasına İran'dan tepki geldi.
ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
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