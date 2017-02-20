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İran'dan Bakan Çavuşoğlu'na tepki geldi

İran'dan Bakan Çavuşoğlu'na tepki geldi.19367
  • Giriş : 20.02.2017 / 12:16:00

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına İran hükümetinden tepki geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İran'ı mezhepçilikle suçladığı açıklamalarına İran Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Çavuşoğlu'nun sözlerini yapıcılıktan uzak olmakla tanımladı.

Kasımi, bölgede 'gerilimi artıranların oynadıkları kanlı oyunların sorumluluğundan kaçamayacaklarını' iddia etti.

"İran, bölgesel politikaları her ülkenin ve komşularının istikrarını korumak için politika yapar ve yapacaktır" diyen Kasımi, dünyadaki pek çok ülkenin İran'ın politikalarını izlediğini ve bu tavrını desteklediğini ekledi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın bazı eylemlerinin bölgedeki istikrarın altını kazıdığını kaydetmiş "İran Suriye ve Irak'ı Şii yapmak istiyor" demişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'ın bölgenin istikrarı ve güvenliği için bu tür eylemlerini sonlandırması konusunda çağrıda bulunduklarını ifade etmişti.

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