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İran'dan düşen uçakla ilgili çok sert açıklama!

İran'dan düşen uçakla ilgili çok sert açıklama!.16631
  • Giriş : 10.02.2018 / 14:16:00

Bölge adeta kaynıyor. İsrail savaş uçağının düşürülmesinin ardından İran'da bir açıklama yaptı.

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İsrail'in Suriye topraklarında bir insansız hava aracı düşürdüğünü duyurması ve İsrail'e ait bir F-16'nın Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinin ardından İran'dan açıklama geldi.

Devrim Muhafızları'ndan Hüseyin Selami yaptığı açıklamada 'İsrail yalancı, yaptıkları hiçbir açıklamaya güvenmiyoruz" ifadelerini kullandı. Selami İran'ın bölgedeki tüm ABD üslerini vurabilecek durumda olduğunu söyledi.

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