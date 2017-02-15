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İran'dan Erdoğan'ın sözlerine tepki!

İran'dan Erdoğan'ın sözlerine tepki!.12501
  • Giriş : 15.02.2017 / 17:59:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran hakkındaki sözlerine yanıt geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' eleştirilerine İran Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. İran, Irak'ta bulunma nedenlerinin Türkiye'nin de maruz kaldığı teröristleri temizlemek olduğu belirtildi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "İran’ın Irak’taki varlığı, bu ülkedeki meşru hükümetin isteği üzerine, kötülüğü defalarca Türkiye’nin kalbine kadar bile ulaşmış terörist gruplarla mücadele içindir. İran’ın önceliği, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu mesele, teröristleri destekleyen kaos oyuncuları ile istikrar isteyenleri tanımadan mümkün olamaz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi imzasıyla yayımlanan açıklamada,

"Sayın Erdoğan, bölge liderleri arasında, İran’ın başta Irak olmak üzere bölgedeki yapıcı rolünü herkesten daha çok bilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Bölgedeki terörist grupların gizli veya açık şekilde desteklenmesi ve kullanılması, komşu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı gösterilmemesi, bölgedeki istikrarsızlığın sürmesine neden olup kaygı vericidir" diye kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Bahreyn’de yaptığı konuşmada İran’ın bölge politikalarını eleştirerek , "Birileri hem Suriye’nin hem Irak’ın bölünmesini istiyor. Irak’ın bölünmesi çalışmasını yapanlar var. Oradaki mezhebi, etnik mücadele, çünkü orada da bir Pers milliyetçiliği olayı var. Bu Pers milliyetçiliği olayıyla da orada bir bölünme söz konusu. Bunların önünü kesmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan'dan taşeron işçilerle ilgili açıklama

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