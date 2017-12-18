İran'dan Filistin liderine teklif!
İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu kararı tanıması sonrası büyük tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Filistin liderini ülkesine çağırdı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın ofisinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, “İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Abbas’ı önümüzdeki hafta sonu Tahran’a davet etti.” dedi.
Yetkili, Abbas’ın İranlı mevkidaşının ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıyan kararını görüşmek üzere yaptığı davetini kabul edip etmediğine ilişkin bilgi vermedi.
Abbas, Ruhani’nin davetini, ABD’nin söz konusu kararına karşı Filistin halkının öfkesinin ikinci haftasında aynı konuyu görüşmek üzere dün gittiği Katar’da aldığı belirtildi.
TRT
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