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İran'dan flaş açıklama: Savaş devam edecek

İran'dan flaş açıklama: Savaş devam edecek.16728
  • Giriş : 25.02.2018 / 17:12:00

BMGK'da alınan ateşkes kararının ardından İran, Doğu Guta'da savaşın devam edeceğini söyledi.

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Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nın Suriye'de bir ay boyunca ateşkes ilan edilmesine yönelik kararının ardından İran'dan flaş bir açıklama geldi. İran, Doğu Guta'da savaşın devam edeceğini söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri,  BMGK'nın görüşmesinde çıkan sonuca saygı duyduklarını ifade ederken, "Ancak Şam çevresinde El Nusra'nın ve diğer terör gruplarının elinde olan bölgelerde ateşkes uygulanmayacak" açıklamasında bulundu.

BMGK'da Suriye'ye ilişkin oylamalarda ABD ile aynı oyu kullanmayan ve önemli bütün oylamaları bloke etmesiyle bilinen Rusya dahi, Doğu Guta'da yaşanan krizin ardından ateşkes için lehte oy kullanmıştı. 

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