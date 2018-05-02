İran'dan Netanyahu'ya: Yalancı çoban!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nükleer anlaşmaya dair sözlerine İran'dan yanıt geldi. İran hükümeti, İsrail Başbakanı'nı yalancı çobana benzeterek sert eleştirilerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile P5+1 ülkelerin (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmayı sonlandırma tehdidin ardından tartışmalar giderek hareketleniyor. Trump'ın 12 Mayıs'ta açıklayacağı kararı öncesi İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun önceki gece düzenlediği basın toplantısı tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.
İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye ulaştığını iddia etmişti. Trump, İsrail Başbakanı'nın İran konusundaki açıklamalarının yüzde 100 haklı olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Federica Mogherini, Netanyahu'nun açıklamalarında anlaşmanın delindiğine dair bir delil olmadığını söyledi. Alman ve Fransa hükümeti önce belgeleri inceleyeceklerini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yalancı çoban (Netanyahu), iddialarını 12 Mayıs'tan bir kaç gün önce ortaya attı" ifadesini kullandı.
SABAH
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