İran'dan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması
Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğüyle başlatılan Suriye'de ateşkes sürecine dair İran'dan ilk açıklama ve yorum geldi. Açıklama, İran Dışişleri Bakanı ile Rus mevkidaşının telefon görüşmesinin ardından yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Suriye’deki son duruma ilişkin Zarif’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, görüşmede, “İkili Suriye’de kapsamlı ateşkes sağlanması olumlu karşılayıp, terörizme karşı ve DAEŞ, El Nursa ve onların müttefikleriyle mücadelenin devem ettirilmesinin altını çizdi.”
İkilinin, “İran, Rusya ve Türkiye arasında yapılan üçlü işbirliği çerçevesinde, Suriye rejimi ile muhalifler arasında Astana’da düzenlenecek görüşmeler konusunda sürekli istişareler ve koordinasyon halinde olmayı kabul ettiği” kaydedildi.
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