Facebook Twitter Rss

İran'dan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması

İran'dan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması.22949
  • Giriş : 29.12.2016 / 21:08:00

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüştü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğüyle başlatılan Suriye'de ateşkes sürecine dair İran'dan ilk açıklama ve yorum geldi. Açıklama, İran Dışişleri Bakanı ile Rus mevkidaşının telefon görüşmesinin ardından yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Suriye’deki son duruma ilişkin Zarif’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, görüşmede, “İkili Suriye’de kapsamlı ateşkes sağlanması olumlu karşılayıp, terörizme karşı ve DAEŞ, El Nursa ve onların müttefikleriyle mücadelenin devem ettirilmesinin altını çizdi.”

İkilinin, “İran, Rusya ve Türkiye arasında yapılan üçlü işbirliği çerçevesinde, Suriye rejimi ile muhalifler arasında Astana’da düzenlenecek görüşmeler konusunda sürekli istişareler ve koordinasyon halinde olmayı kabul ettiği” kaydedildi.

TBMM Başkanı hastaneye yatırıldı!

ABD'den Rus diplomatlara sınır dışı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

33 Rus diplomat Amerika'dan ayrıldı

33 Rus diplomat Amerika'dan ayrıldı

Amerika'nın verdiği çarpıcı karar sonrası 33 Rus diplamat ülkeden ayrıldı.

Muhaliflerden Rusya'ya Esad için çağrı

Muhaliflerden Rusya'ya Esad için çağrı

Suriye'de işler yine karışıyor. Muhaliflerle Esad yine ters düştü.

 

Obama'ya inat Trump'tan Putin'e övgü

Obama'ya inat Trump'tan Putin'e övgü

Donald Trump ABD-Rusya ilişkilerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya: Obama'yı kamçılasanız ne olur!

Rusya: Obama'yı kamçılasanız ne olur!

Zaharova, Amerika Devlet Başkanı Obama ile alenen dalga geçti.

 

Yunanlı Büyükelçi aracında yakıldı mı?

Yunanlı Büyükelçi aracında yakıldı mı?

Yunanistan'ın Brezilya büyükelçisi hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Musul'un semti DAEŞ'ten temizlendi!

Musul'un semti DAEŞ'ten temizlendi!

Musul'da Irak güçlerinin ilerleyişi devam ediyor. Kentin 3 semti geri alındı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya