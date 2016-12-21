İran'dan takımlara Türkiye yasağı
İran Spor Bakanlığı, ikinci bir duyuruya kadar tüm spor takımlarının Türkiye'ye gitmesini yasakladı.
Ülkemizin dört bir yanında patlayan bombalar ve en son Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikast dünyada yankılanmaya devam ediyor.
Bakanlık, tüm spor federasyonlarından ikinci bir duyuruya kadar Türkiye’ye spor takımı ve sporcu göndermemelerini istedi.
İran’ın Ankara Büyükelçiliğinden resmi haber ajansı İRNA’ya yapılan açıklamada, yasak kararının, “Türkiye’deki mevcut durum ve güvenlik gerekçeyi” alındığı kaydedildi.
Dün de İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına zaruri olmadığı takdirde Türkiye’ye seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu. Tahran yönetimi ayrıca Türkiye’deki başkonsolosluklarını Salı günü kapatırken, temsilciliklerini bugün de kapalı tutacağını açıkladı.
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