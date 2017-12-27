İran'dan tarihi Kudüs kararı!
İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı tanımasıyla başlayan gerilim devam ediyor. İran Meclisi, Kudüs kentinin Filistin'in sürekli başkenti olma yasa tasarısını onayladı.
Karşı oy kullanılmayan oturumda konuşan Meclis Başkanı Ali Laricani, "Tasarının ABD başkanının Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ederek Filistin halkı ve Müslümanlara darbe vurmak istediği bir dönemde onaylanması önemlidir." ifadesini kullandı.
İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.
HÜRRİYET
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